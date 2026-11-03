Una coppia del Grande fratello si è sposata in segreto? Il dubbio dei fans

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Il Grande fratello ha visto la nascita di diverse storie d’amore nel corso delle sue edizioni trasmesse in prima serata sui teleschermi di Canale 5. Un anno fa, la casa più spiata d’Italia ha visto Anita Mazzotta conoscere e innamorarsi di Jonas Pepe. I due stanno insieme da ormai diverso tempo, vivendo la loro storia d’amore tra Milano e Roma. In queste ore, i Jonita hanno scatenato la curiosità dei fans per un post che ha pubblicato l’ex vincitrice del Grande fratello nel suo profilo Tiktok. Nelle immagini postate si vede Anita Mazzotta definire Jonita Pepe suo marito. In una foto si vede la piercer inquadrare di spalle il compagno con su scritto: “Mio marito mentre prova a scattare belle foto” e in un’altra mentre è insieme al suo cane: “Mimi che ci prova con mio marito.”

Grande fratello: Jonas Pepe e Anita Mazzotta e le voci di nozze

L’uso della parola “mio marito” ha scatenato i fans, i quali hanno sospettato di possibili fiori d’arancio per la coppia del Grande fratello. Voci di nozze che erano già circolate negli scorsi mesi. In quell’occasione, Alessandro Rosica aveva pubblicato una storia nel suo profilo Instagram con su scritto: “La coppia verso le nozze. I due sono già impegnati con la scelta del luogo.” A distanza di tempo, sembra che la storia tra Jonas Pepe e Anita Mazzotta sia diventata sempre più forte.

Jonas Pepe e Anita Mazzotta (Foto Ig @ilfumatteopepe)