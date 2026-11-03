Caro voli per Natale: Milano-Foggia costa più di Londra e Parigi

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Caro-voli, Natale amaro per i pugliesi fuorisede: fino a 330 euro per tornare a casa. Milano-Foggia costa più di Londra e Parigi.

Tornare in Puglia per Natale rischia di trasformarsi in un lusso. A meno di due mesi dalle festività, i prezzi dei biglietti aerei sulle tratte che collegano il Nord Italia agli aeroporti pugliesi hanno già raggiunto cifre particolarmente elevate, mettendo in difficoltà soprattutto studenti e lavoratori fuorisede che vorrebbero trascorrere le feste in famiglia.

A fotografare la situazione è il Codacons, che ha realizzato un primo monitoraggio delle tariffe aeree in vista di Natale e Capodanno. I numeri sono tutt’altro che rassicuranti: per volare da Milano a Foggia servono fino a 330 euro per il solo viaggio di andata. Non va meglio per chi deve raggiungere il Salento: sulla tratta Milano-Brindisi il biglietto arriva a costare 307 euro. Da Verona a Bari, invece, la tariffa si aggira intorno ai 300 euro.

Un vero e proprio salasso per chi vive e lavora lontano dalla propria terra e si trova costretto a sostenere spese considerevoli per rientrare durante le festività.

Il paradosso: volare a Londra costa meno che tornare in Puglia

A rendere ancora più evidente il problema è il confronto con alcune destinazioni internazionali. Partendo da Bari, per raggiungere Londra, con arrivo all’aeroporto di Stansted e partenza il 23 dicembre, occorrono circa 308 euro. Per Parigi, invece, un volo low cost può costare appena 176 euro.

In altre parole, raggiungere alcune delle principali capitali europee può risultare più conveniente che tornare nella propria città d’origine.

E il prezzo del biglietto non è necessariamente quello definitivo. Alle tariffe individuate dal Codacons bisogna infatti aggiungere eventuali costi per il bagaglio a mano, la scelta del posto a sedere e gli altri servizi accessori, che possono far lievitare ulteriormente il conto.

Trascorrere il Natale a casa rischia di trasformarsi in una spesa difficile da sostenere.

fonte_Mezzogiorno Inside News