Amanda Lecciso, flirt con Iago dopo il Grande Fratello? “Quando è uscito mi è mancato”

Il percorso di Amanda Lecciso al Grande Fratello non è mai passato inosservato, in moltissimi infatti hanno apprezzato il suo modo di fare e il suo carattere, nella casa più spiata d’Italia è stata uno dei protagonisti indiscussi dell’attuale edizione del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Nella casa ha stresso diversi legami di amicizia, l’ex gieffina si era avvicinata moltissimo anche a Iago Garcia. In un’intervista concessa al settimanale Chi ha ammesso che sperava di trovare anche l’amore al Grande Fratello, però non è successo. A detta sua non c’è spazio per altro quando si crea un certo tipo di intimità, quasi di fratellanza.

Flirt tra Iago Garcia e Amanda Lecciso dopo il GF? L’ex gieffino non lo esclude

La sorella di Loredana Lecciso nel corso dell’intervista ha fatto sapere di aver visto sui social molti video che ritraevano lei e Iago Garcia insieme e ha iniziato a pensare che tra loro sarebbe potuto nascere qualcosa di più di un’amicizia. Ha poi svelato: “Quando l’ho incontrato gli ho detto: ‘Ma quasi ci credo che io e te…’”.

Riferendosi all’attore spagnolo Amanda Lecciso ha detto che oltre ad essere intelligente è anche sensibile, tenero ed educatissimo, lo ha definito un vero signore per il suo modo di fare. Con lei era sempre carino nella casa del Grande Fratello. L’ex gieffina aveva parlato di Iago Garcia anche durante la scorsa puntata del reality, in quella occasione ha detto: “Ci vogliamo molto bene con Iaghito. L’ho capito troppo tardi, ma quando è uscito mi è mancato. Sono stata felice di averci passato del tempo insieme nella Casa”. Potrebbe nascere un flirt tra loro? Non ci resta che attendere per scoprirlo.