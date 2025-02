GF, Stefania Orlando e Iago Garcia dopo la romantica cena hanno dormito insieme: cosa è successo nel tugurio

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Da settimane non si fa che parlare della speciale amicizia nata tra Stefania Orlando e Iago Garcia al Grande Fratello. In molti continuano a pensare che tra loro potrebbe scattare la scintilla, anche se loro in più occasioni ci hanno tenuto a precisare che sono solo ottimi amici.

Ieri sera il Grande Fratello ha voluto fare un regalo all’attore spagnolo e alla nota showgirl, una sorpresa che ha reso entrambi davvero felici. I due hanno infatti avuto la possibilità di godersi una romantica cena da soli nel tugurio e non hanno nascosto il loro grande entusiasmo. Mentre erano da solo hanno parlato a lungo, entrambi hanno rivelato che sognano un amore da favola.

Iago Garcia e Stefania Orlando hanno trascorso la notte da soli nel tugurio

Ieri sera durante la 33esima puntata del Grande Fratello Alfonso Signorini ha fatto sapere a Stefania Orlando e Iago Garcia che oltre alla romantica cena se lo desideravamo potevano anche trascorrere la notte insieme nel tugurio. I due hanno accettato di rimanere lì da soli e in molti hanno subito pensato che si sarebbero lasciati travolgere dalla passione, però non è stato così.

A frenarli potrebbe essere stata la presenza delle telecamere, i due però si sono limitati a parlare a lungo e a scambiarsi coccole e tenerezze, senza però spingersi oltre. Tra loro l’intesa sembra aumentare sempre di più e si mostrano sempre più complici nella casa più spiata dagli italiani. Scoppierà presto l’amore tra loro? Non ci resta che attendere per scoprire che piega prenderà il loro rapporto.