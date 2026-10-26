Allerta meteo gialla per vento

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Si informa la cittadinanza che la Protezione Civile della Regione Puglia ha diramato un’allerta meteo gialla per rischio vento, valida dalle ore 00:00 alle ore 14:00 di martedì 27 ottobre 2026.

Sono previsti venti forti settentrionali con temporanei rinforzi fino a burrasca.

Si raccomanda alla cittadinanza di prestare attenzione alla possibile caduta di rami, cartelloni e oggetti non assicurati, di fissare vasi e oggetti presenti sui balconi e di guidare con prudenza, in particolare alla guida di veicoli furgonati e telonati.

Per aggiornamenti e informazioni ufficiali:

https://protezionecivile.regione.puglia.it