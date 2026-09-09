Alessandra Mussolini nuova opinionista di Uomini e Donne, lei svela: “Volevo fare la tronista”

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Nei giorni scorsi la redazione di Uomini e Donne ha annunciato una novità, nella nuova edizione Alessandra Mussolini affiancherà Gianni Sperti, Tina Cipollari e Tinì Cansino nei panni di opinionista.

Nel video pubblicato su Witty tv è apparsa al settimo cielo quando è entrata in studio. Al settimanale Chi ha fatto sapere che aveva chiesto a Maria De Filippi di poter fare la tronista perché le sarebbe piaciuto entrare nel vivo invece di limitarsi a commentare gli altri. La conduttrice però le ha spiegato che è necessario essere single per ricoprire quel ruolo, lei con ironia ha chiesto di poterlo fare per una sola notte ma la risposta è stata comunque no.

Alessandra Mussolini parla di Tina Cipollari, ci sarà rivalità a Uomini e Donne tra loro? Le rivelazioni della nuova opinionista

La vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip ha fatto sapere di essersi sentita grata e gratificata quando le è stato proposto di ricoprire il ruolo di opinionista nel dating show di Maria De Filippi. Ha già premesso che tra lei e Tina Cipollari non ci sarà nessuna rivalità.

Riferendosi alla storica opinionista di Uomini e Donne Alessandra Mussolini ha infatti detto che non si tratta di una gara è sarà solo positivo quando avranno un diverso parere in studio. L’ex europarlamentare ha poi aggiunto: “Voglio contribuire a capire i personaggi, vedere se sono veri oppure un po’ falsettoni e bugiardoni“.