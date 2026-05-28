Alessandra Mussolini prossima opinionista del Grande Fratello Vip? Cosa ha detto l’ex gieffina

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Dopo il successo ottenuto al Grande Fratello Vip, dove si è aggiudicata la vittoria, in molti vorrebbero rivedere Alessandra Mussolini nella prossima edizione del reality.

L’ex gieffina è stata una grande protagonista dell’ultima edizione e c’è chi sostiene che tornerà anche il prossimo anno, naturalmente non come concorrente ma come opinionista. La proposta è già arrivata? Alessandra Mussolini si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni in merito in un’intervista rilasciata a Valerio Palmieri per il settimanale Chi.

Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini sarà la nuova opinionista? Le rivelazioni dell’ex gieffina

Dopo la finale del reality la vincitrice dell’ultima edizione si sta godendo l’affetto di moltissimi fan ed è davvero felice per come si è concluso il suo percorso. Potrebbe davvero tornare il prossimo anno? Queste le sue parole: “Se torno in un altro ruolo? Adesso non lo so, ma diciamo che per ora mi godo questo momento”.

Alessandra Mussolini ha preferito non dire nulla sulla possibilità di ricoprire un ruolo diverso al Grande Fratello Vip, ma non ha nemmeno detto che non lo farebbe. Intanto ne ha approfittato per ringraziare Ilary Blasi perché, come Cesara e Selvaggia, è stata pazzesca. Riferendosi alla conduttrice ha detto che ha avuto molta leggerezza e li ascoltava fregandosene della scaletta.