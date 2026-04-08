Adriana Volpe dura con Alessandra Mussolini al GF Vip: “Decide chi prendere di mira e ti mette in ginocchio”

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Al Grande Fratello Vip nascono amicizia ma anche nemici che si fanno la guerra attaccandosi a vicenda, sin dall’inizio non sono mancati gli scontri tra Adriana Volpe e Alessandra Mussolini.

Fino a qualche giorno fa Antonella Elia era molto legata a Paola Caruso e Alessandra ma da quando hanno litigato ha trovato conforto nella Volpe. Ieri sera durante la settimana puntata del reality Adriana si è duramente scagliata contro l’ex parlamentare.

Scoppia lo scontro tra Alessandra Mussolini e Adriana Volpe in diretta: cosa è successo in puntata

Durante la diretta di ieri sera Adriana Volpe riferendosi all’ex parlamentare ha detto che la vede come una grande regista che decide gli umori della casa. A detta sua si intromette in tutti, spara sentenze e decide chi prendere di mira.

La Volpe pensa che la sua strategia sia quella di essere molto ironica, nel frattempo però mette in ginocchio gli altri. Alessandra Mussolini non ha perso occasione per provocare Antonella Elia e riferendosi a lei e ad Adriana ha detto che sono acide e pesanti. Le due hanno continuato ad attaccarsi in puntata ed è chiaro che non riusciranno a trovare un punto di incontro perché non si sopportano a vicenda.