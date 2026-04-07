Antonella Elia si sfoga con Adriana Volpe al GF Vip: “Trovo il lato debole, colpisco e affondo”

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Sono giorni molto delicati per Antonella Elia al Grande Fratello Vip, le persone con cui aveva legato di più nella casa più spiata dagli italiani le hanno voltato le spalle.

Sin dall’inizio aveva legato moltissimi con Paola Caruso e Alessandra Mussolini, la loro amicizia però ha subito una battuta d’arresto nel corso dell’ultima puntata. Entrambe l’hanno nominata e attaccata in diretta, il motivo? Non hanno gradito che abbia difeso Francesca Manzini. Antonella Elia ha detto subito di essere delusa, parlando con alcuni gieffini ha detto che non vuole più avere niente a che fare con loro.

Antonella Elia si scaglia contro Alessandra Mussolini al GF Vip: cosa ha rivelato ad Adriana Volpe

Nelle scorse ore la showgirl si è sfogata con Adriana Volpe nella casa e non ha potuto fare a meno di continuare a manifestare la sua delusione per l’atteggiamento di Alessandra Mussolini nei suoi confronti. A detta sua è una persona che aizza gli animi ed è un’attrice mancata, con tono ironico ha anche detto che è una ‘tuttologa’ perché sa ballare, cantare, fare politica e recitare.

In merito al ‘tradimento’ della Mussolini Antonella Elia ha poi detto: “Non me l’aspettavo, prima empatizzava con me, mi era molto vicina”. A detta sua ha preso la palla al balzo per cercare di farla fuori, dopodiché ha aggiunto: “Ma se non riesce a farmi fuori, ne vedrai delle belle Adriana”.