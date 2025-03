Helena Prestes esagera con Zeudi Di Palma al Grande Fratello: “Rimarrai sola nella vita”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Continua a peggiorare il rapporto tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma al Grande Fratello. Sono ormai lontani i tempi in cui apparivano complici e vicine, da settimane non fanno altro che litigare e attaccarsi a vicenda.

Nella casa più spiata d’Italia non perdono occasione per criticarsi e insultarsi, anche in diretta si sono rese protagoniste di accesi scontri. Nelle score ore la modella brasiliana ha raggiunto l’ex amica in giardino in cerca di un nuovo confronto, però quando Zeudi Di Palma si è rifiutata la gieffina è andata su tutte le furie. Visibilmente infastidita Helena Prestes, tra le varie cose, le ha detto: “Sei stata bugiarda e falsa, facendo così rimarrai sola nella vita“. Una frase che non è certo passata inosservata, sono in molti a pensare che questa volta Helena abbia esagerato, sui social infatti sta ricevendo non poche critiche.

Nuovo scontro tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma: cosa si sono dette nella casa del GF

Nonostante Zeudi Di Palma le abbia più volte ripetuto che non aveva voglia di avere un confronto con lei perché preferiva parlare in un altro momento Helena Prestes ha continuato ad attaccarla. Ci ha tenuto a precisare che non le importa nulla della sua sessualità, pensa però che sia stata confusa nei suoi confronti.

Ancora una volta la modella brasiliana le ha ricordato che dopo aver manifestato interesse nei suoi confronti ha baciato Alfonso, subito dopo era tornata da lei ma quando è uscita si è avvicinata a Javier cambiando idea pochi giorni dopo. Nei giorni scorsi Helena Prestes e Zeudi Di Palma si erano ritrovate insieme nella vasca e in quella occasione avevano anche riso e scherzato. In molti pensavano che fosse tornato il sereno tra loro ma è evidente che non è così dal momento che per l’ennesima volta si sono duramente scontrate al Grande Fratello.