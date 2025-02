Lorenzo Spolverato, con Shaila Gatta è solo finzione? Al GF fa chiarezza: “Ho detto quelle cose…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono stati giorni un po’ delicati per Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta al Grande Fratello, il loro rapporto infatti ha fatto i conti con una nuova crisi che avrebbe potuto allontanarli in modo definitivo, però non è successo. Anche questa volta, infatti, sono riusciti a chiarirsi e a riconciliarsi.

Da mesi non fanno che parlare del loro amore nella casa più spiata d’Italia, però spesso si ritrovano ad affrontare forti turbolenze. Prima della 30esima puntata il gieffino ha detto una cosa molto grave alla fidanzata che ha spiazzato praticamente tutti. Di che si tratta? Ha ammesso che lui sta fingendo da mesi, parole che hanno ferito non poco la gieffina. Shaila Gatta è infatti scoppiata in lacrime nella casa più spiata d’Italia e ha avuto bisogno di stare un po’ da sola prima di avere un nuovo confronto con il fidanzato.

Alfonso Signorini mette Lorenzo Spolverato alle strette: come si è giustificato in puntata

Ieri sera durante la diretta Alfonso Signorini ha parlato un po’ con Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato del loro rapporto. Senza giri di parole ha detto al gieffino che alcune sue affermazioni hanno spiazzato tutti, compresa Shaila, a detta sua sono parole pesanti quelle che ha usato. Dopo aver mostrato la clip gli ha chiesto se davvero sta fingendo, lui però si è subito giustificato dicendo: “Ho detto quelle cose in un momento effettivamente down che ho avuto ieri“.

Lorenzo Spolverato ha poi continuato dicendo che si è sentito un po’ soffocato dalla fidanzata, a detta sua Shaila Gatta non riesce a rispettare il suo tempo e lui ha bisogno di alcuni momenti per stare da solo. Ci ha tenuto però a precisare che ama moltissimo la gieffina. Quando il conduttore gli ha chiesto se questo suo modo di essere deriva dal fatto di essere stanco dopo aver trascorso mesi al Grande Fratello, lui ha così replicato: “Sono grato di essere qui, ma la stanchezza fa la su parte. Vivere un storia d’amore qu dentro non è facile. Vorrei trovare un po’ di spensieratezza. Adesso sono tranquillo e non prendo in giro Shaila“.