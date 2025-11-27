Viscardi parla del fidanzato dopo X Factor: “È cambiato tutti, ci siamo fatti accettare”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Viscardi si è fatto amare moltissimo durante la sua partecipazione a X Factor che si è da poco conclusa, il talentuoso cantante è stato eliminato nel quinto live show del programma. Era finito al ballottaggio con Delia ed è stata lei a salvarsi.

Durante il noto talent show aveva parlato del fidanzato, gli ha anche dedicato una canzone nel quarto live show. In un’intervista rilasciata a Fanpage ha fatto sapere che la loro storia d’amore la vive con mente aperta e cuore libero. Viscardi prima stava con una ragazza, lui è il suo primo ragazzo ma non ama etichettarsi, vive quello che sente.

Viscardi felice con il fidanzato: all’inizio non è stato facile farsi accettare

L’ex concorrente di X Factor ha fatto sapere che lui e il fidanzato stanno insieme da sei anni, per molto tempo però hanno vissuto una delicata situazione. In merito a ciò ha detto: “C’è stato un coming out da parte sua e la sua famiglia, inizialmente, ha fatto fatica ad accettarlo. Era una sorpresa e certe cose, quando vieni da un contesto di provincia, pesano di più”.

A X Factor Viscardi ha cantato ‘Il cielo in una stanza’ per raccontare il loro amore visto che hanno vissuto quasi solo negli hotel per due anni. Quando volevano dormire insieme dovevano trovare delle scuse però poi è cambiato tutto: “Ci siamo fatti accettare e viviamo insieme“.