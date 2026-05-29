Uomini e Donne, Gloria Nicoletti lancia una frecciatina ad Alessandro: “Molti uomini confondono l’amore…”

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È andata in onda oggi l’ultima puntata di Uomini e Donne prima della solita pausa estiva ma non tutte le dame e i cavalieri sono riusciti a trovare l’amore, tra questi c’è anche Gloria Nicoletti.

La dama ha frequentato per un po‘ Alessandro e sembrava esserci una particolare intesa tra loro, il rapporto però si è velocemente incrinato. Cosa è successo? Dopo che lei ha criticato duramente alcuni suoi comportamenti lui ha preferito mettere fine al loro percorso di conoscenza ed è andato via.

Gloria Nicoletti al veleno sui social contro Alessandro: cosa ha detto la dama di Uomini e Donne

Delusa dall’atteggiamento del cavaliere sui social la dama ha postato una chiara frecciatina contro di lui. Questo è ciò che ha scritto: “Molti uomini confondono l’amore con il desiderio. Desiderare fisicamente una donna non significa amarla. La ami quando vuoi la sua felicità. Non il suo corpo“.

Nello studio di Uomini e Donne aveva già insinuato che Alessandro potesse essere interessato a lei solo fisicamente ed è per questo che è facile capire che il messaggio sia rivolto a lui. Gloria Nicoletti ha anche detto che c’è chi si accontenta e chi no. La loro frequentazione è davvero conclusa o ci riproveranno fuori?