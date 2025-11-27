Stefano De Martino ‘weekend di fuoco’ con l’ex, sono tornati insieme? Di chi si tratta

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Per quanto lui ci provi a tenerla lontana dai riflettori la vita privata di Stefano De Martino finisce sempre al centro del gossip, specie quando si tratta di flirt e relazioni.

Stando a quanto ha rivelato Alberto Dandolo sul settimanale Oggi il noto e amatissimo conduttore potrebbe essersi riconciliato con la sua ex, ma anche se in molti lo sperano non si tratta di Belen Rodriguez. I due si sono lasciati e ripresi molte volte, ma l’ultima rottura sembra essere davvero quella definitiva. Intanto, Stefano De Martino si è concesso un ‘weekend di fuoco’ con l’ex fidanzata Gilda D’Ambrosio.

Ritorno di fiamma tra Stefano De Martino e Gilda D’Ambrosio?

Dandolo fa sapere che il conduttore e la sua ex non si sono separati per due giorni e due notti, lei infatti è rimasta per 48 ore nella casa milanese di Stefano De Martino. Ha poi aggiunto che a quanto pare lui si sarebbe rituffato tra le braccia di Gilda.

Sembra però che un vero addio tra i due non ci sia mai stato, sul Oggi infatti si legge: “Persone vicine alla coppia dicono sottovoce ‘Stefano non è tornato con Gilda per il semplice motivo che lei non è mai uscita dalla sua vita’”.