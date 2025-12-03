Vedelago Treviso: Luca Trinca 55 anni muore schiacciato

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Una tragedia assurda si è consumata a Vedelago, in provincia di Treviso, nella serata del 2 dicembre 2025. Luca Trinca, meccanico di 55 anni molto conosciuto in zona, è morto schiacciato dalla saracinesca del garage della sua abitazione. Il meccanismo di apertura, difettoso da tempo, ha ceduto improvvisamente mentre l’uomo si trovava sotto la porta basculante, non lasciandogli scampo.

L’allarme dei vicini

A lanciare l’allarme sono stati i vicini di casa, allarmati dalle grida disperate della moglie di Luca che aveva assistito impotente alla scena. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e il personale del 118, ma per il 55enne non c’era già più nulla da fare. I soccorritori hanno dovuto sollevare la pesante saracinesca metallica con attrezzature specifiche per estrarre il corpo dell’uomo.

Indagini sul meccanismo difettoso

Secondo le prime ricostruzioni, il meccanismo di apertura della saracinesca presentava evidenti segni di usura e malfunzionamento. Luca aveva programmato di far intervenire un tecnico nei giorni successivi, ma il destino gli è stato fatale. La Procura di Treviso ha disposto il sequestro della saracinesca e dell’intero sistema di apertura per verificare eventuali responsabilità. Una tragedia che riaccende i riflettori sulla sicurezza domestica e la manutenzione degli impianti.