Nutrire la vita: storie nascoste di dietoterapia, forse la tua… ma ancora non lo sai. Oltre il grasso, il cibo come strumento di cura, realizzazione e benessere.



Manfredonia, 23 marzo 2025.

Domenica 23 marzo, alle ore 10:30 presso Palazzo Celestini, avrà luogo un evento aperto al pubblico per sfatare i miti legati alla nutrizione e alla figura del nutrizionista. L’incontro ha l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sull’importanza della nutrizione, non solo per dimagrimento, ma come strumento di prevenzione, controllo e supporto in vari ambiti della vita quotidiana.

Esperti del settore interverranno su tematiche cruciali:

Nutrizione e fertilità: Il ruolo dell’alimentazione nelle tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) e nei problemi di infertilità maschile e femminile, con la ginecologa Dott.ssa Ilaria Totaro.

Sport e alimentazione: differenze tra atleti agonisti e amatoriali, gestione delle priorità nutrizionali e supporto dell’equipe sportivo-nutrizionale, con la Dott.ssa Valentina Trimigno e la maestra-atleta Rita Vaccarella, che condividerà la sua esperienza sui disturbi del comportamento alimentare nello sport.

Dieta e voce: l’importanza dell’alimentazione nella lirica, dal controllo delle corde vocali all’ottimizzazione del diaframma, con la partecipazione di Doriana Gallifuoco (cantante lirica e paziente della Dott.ssa Trimigno).

Nutrizione e comunicazione: l’informazione scientifica tra verità e fake news nei media contemporanei con le esperte di comunicazione Dott.ssa Lucia Pia Caputo, cofondatrice della pagina Instagram ManfreChef, e Dott.ssa Sabrina Vasciaveo.

L’evento sarà arricchito da esibizioni artistiche che renderanno l’incontro dinamico e coinvolgente.

Nutrire la vita con l’alimentazione, lo sport, il canto e la comunicazione, nutrire la vita con testimonianze di storie vere.

A conclusione dell’incontro, si proseguirà con l’inaugurazione del nuovo ambulatorio della Dott.ssa Trimigno, in via dei Celestini 23.