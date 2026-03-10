Valeria Marini si scaglia contro Nino Frassica: “Non capisco il motivo di questo accanimento”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Continua la faida tra Valeria Marini e Nino Frassica, lei non lo ha ancora perdonato per la sua battuta durante la finale del Festival di Sanremo 2026.

Dopo essersi sentita offesa dall’attore la nota showgirl a La Volta Buona aveva detto che si aspettava delle scuse pubbliche da parte sua perché quelle che le ha fatto per telefono non le sono bastate. La sua ironia l’ha infastidita, da Caterina Balivo era anche scoppiata a piangere.

Nino Frassica prende in giro Valeria Marini: la showgirl parla di accanimento contro di lei, vuole le scuse pubbliche

Alla showgirl ha dato molto fastidio l’atteggiamento che l’attore ha avuto a Che Tempo Che Fa. Cosa ha detto? Si è scusato pubblicamente con Valeria, ma non era lei la destinataria delle scuse, con ironia ha infatti detto che voleva scusarsi con Valeria Golino per non essere andato a vedere il suo film.

Contattata dall’Adnkronos ha detto che l’atteggiamento di Nino Frassica nei suoi confronti è una mancanza di rispetto. Ancora una volta ha detto che lui la conosce da quando era una ragazzina, hanno fatto un programma insieme e non capisce il motivo di questo accanimento. Cos’altro ha detto? Valeria Marini vuole che lui si scusi pubblicamente, ha poi aggiunto: “Ma faccia a faccia, magari nel corso di un programma televisivo, così magari ci ridiamo sopra insieme”.