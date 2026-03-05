Valeria Marini sbotta in lacrime contro Nino Frassica: “Molto offensivo, aspetto le scuse pubbliche”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Valeria Marini ieri è tornata nello studio de La volta buona, dove ha commentato la battuta fatta da Nino Frassica nella quarta serata di Sanremo 2026.

Caterina Balivo ha mandato in onda la clip in cui il comico imita la showgirl stellare sul palco dell’Ariston, gesto che lei non ha affatto gradito. Visibilmente infastidita ha detto che quel momento non è piaciuto a nessuno, lei c’è rimasta malissimo perché l’ha trovato molto offensivo. A La volta buona Valeria Marini ha fatto sapere di aver pianto, è scoppiata in lacrime anche ieri mentre ne parlava.

Valeria Marini piange a La volta buona per la battuta di Nino Frassica: la showgirl pretende le sue pubbliche scuse

La showgirl ha detto che stima molto Nino Frassica, ha anche lavorato in passato con lui ma la sua battuta le ha fatto molta rabbia. Ha anche rivelato di avergli scritto e lui si è scusato, a detta sua dire cattiverie e disprezzare chi ha successo è un luogo comuno dello spettacolo.

In lacrime ha detto che sta aspettando le pubbliche scuse di Nino Frassica, stava anche lasciando lo studio poi ha aggiunto che la sua uscita sul suo corpo è stata molto offensiva. Pensa che la sua battuta non ha fatto ridere nessuno e che avrebbe potuto fare altre battute. Tra le varie cose Valerina Marini ha anche detto: “Io sono una persona molto auto-ironica, ma non sono un pezzo di carne, è stata una battuta sgradevole”.