GF Vip Valeria Marini si sfoga con Alex e attacca Marina La Rosa: “Non devo cadere nelle sue provocazioni”

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Valeria Marini e Marina La Rosa sono ormai ai ferri corti al Grande Fratello Vip, negli ultimi giorni le due si sono scontrate spesso nella casa più spiata dagli italiani e non sembrano essere disposte a trovare un punto di incontro.

Durante una chiacchierata con Alex Belli la soubrette si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni sulla sua ‘rivale’ e non ha certo nascosto il suo disappunto in merito al comportamento della gieffina. Non le piace affatto il suo modo di fare ed è per questo che non ha nessuna intenzione di avere un chiarimento con lei.

Valeria Marini non vuole cedere alle provocazioni di Marina La Rosa al GF Vip: cosa ha detto la gieffina ad Alex Belli

La showgirl ha detto ad Alex Belli che non trova simpatica la sua compagna d’avventura e le ha dato fastidio il suo atteggiamento nell’ultima puntata del reality. Il gieffino, parlando di Marina La Rosa, ha detto che il suo obiettivo è quello di provocare tutti ed è convinto che la impaurisce essere ignorata, per questo non dovrebbero darle nessuna importanza.

Valeria Marini dopo aver detto che lei ignora Marina ha aggiunto: “Non devo cadere nelle sue provocazioni. È talmente una persona cattiva che non mi frega di cosa dice qua. Ieri è arrivata, ero con Megan, e ha detto che non si faceva i capelli vicino a me, e io l’ho ignorata”. A detta sua ha sbagliato a dirle che è una giocatrice perché in questo modo le ha dato importanza, dopodiché ha detto che è una persona invidiosa e che non le frega nulla dei suoi giochetti.