Uomini e Donne, speciale dedica di Giovanni per Francesca: “Hai portato luce e sorrisi”

Tantissimi sono stati gli alti e bassi nel rapporto nato tra Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani a Uomini e Donne. I due si sono conosciuti nel noto dating show di Maria De Filippi ma dopo tutto quello che è accaduto durante la loro frequentazione erano in pochi a credere che tra loro sarebbe durata.

Più volte avevano deciso di mettere fine al loro percorso di conoscenza, col tempo però sono riusciti a ritrovarsi e oggi sono davvero felici insieme. Nelle scorse settimane sono tornati nello studio di Uomini e Donne come ospiti per parlare della loro relazione. Entrambi erano molto emozionati e hanno confermato che la loro storia d’amore procede a gonfie vele.

Giovanni e Francesca a gonfie vele dopo Uomini e Donne: l’ex cavaliere le dedica parole speciali

Naturalmente le difficoltà non mancano e come succede a tutte le coppie qualche volta si sono ritrovati ad affrontare qualche problematica, però sono sempre riusciti a trovare un punto di incontro. Ad oggi sono davvero felici insieme e la loro storia d’amore sta diventando sempre più solida.

L’ex cavaliere sui social ha fatto una speciale dedica alla compagna Francesca Cruciani. Ha detto che è entrata in punta di piedi nella sua vita e l’ha rivoluzionata con un’incredibile forza. Ha poi aggiunto: “Hai portato luce nei giorni opachi, calma nei momenti difficili e sorrisi dove prima c’erano solo pensieri”. Ma non è tutto, Giovanni Siciliano riferendosi all’ex dama ha anche detto che la sua presenza non è solo un dono ma una nuova direzione, un modo diverso di vedere il mondo. Ci ha tenuto poi a ringraziarla per ciò che fa e che è e ha concluso dicendo che è una delle cose più belle che gli siano capitate nella vita.