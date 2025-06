UeD, Francesca svela perché ha perdonato Giovanni: “Fuori è una persona diversa, sa dare amore”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

In molti hanno criticato Francesca Cruciani per aver dato un’altra opportunità a Giovanni Siciliano nonostante l’abbia delusa diverse volte a Uomini e Donne.

Il loro percorso nel noto dating show di Maria De Filippi è stato caratterizzato da molti alti e bassi, la dama dopo l’ennesima delusione aveva assicurato che tra lei e Giovanni era davvero finita. Le cose però sono andate diversamente, infatti quando lui ha provato a rimediare ha accettato di continuare a frequentarlo.

Francesca si sfoga sui social dopo Uomini e Donne: cosa ha detto sulla frequentazione con Giovanni

Da qualche giorno Uomini e Donne non va più in onda, tornerà a fare compagnia ai telespettatori a settembre dopo la pausa estiva. Intanto molti dei protagonisti aggiornano i loro fan sui social, nelle scorse ore Francesca Cruciani si è lasciata andare ad uno sfogo per replicare a chi non ha apprezzato il fatto che stia continuando a frequentare Giovanni Siciliano.

Tramite alcune storie postate su Instagram ha fatto sapere che in molti l’hanno accusata di essere senza carattere, lei però crede che nella vita bisogna sempre seguire il cuore e le emozioni che si provano. Pensa anche che avere il coraggio di perdonare significhi avere carattere. Ci ha tenuto poi a precisare che Giovanni fuori è una persona diversa che sa dare amore, ha anche detto che è un padre fantastico e lei vuole conoscerlo. La dama ha poi concluso il suo sfogo dicendo: “Se ci dovessi sbattere la testa non fa nulla ci ho provato e se dovessi tornare indietro rifarei tutto uguale perché tutto spontaneo”.