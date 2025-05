Uomini e Donne, il gesto di Giovanni lascia senza parole: c’entra Francesca

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il rapporto di conoscenza tra Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani a Uomini e Donne è sempre stato caratterizzato da molti alti e bassi. Lui in più occasioni l’ha profondamente delusa, ma ha deciso di concedergli altre chance perché prova un forte interesse nei suoi confronti.

Nei giorni scorsi c’è stato l’ennesimo scontro tra i due nello studio del noto dating show, quando lui ha manifestato il desiderio di conoscere anche Marilù. Visibilmente delusa e amareggiata la dama lo ha accusato di essere un bugiardo e di aver preso in giro anche la redazione di Uomini e Donne. Dopo l’ennesima delusione Francesca Cruciani si è scagliata duramente contro Giovanni Siciliano, durante l’acceso battibecco gli ha anche lanciato la scarpa.

Giovanni ha spiazzato tutti sui social, il gesto riguarda Francesca: cosa ha fatto il cavaliere di Uomini e Donne

Stando alle anticipazioni di Uomini e Donne la dama, nonostante avesse detto di non voler più concedere altre possibilità al cavaliere, ha fatto un passo indietro e ha accettato le scuse da parte sua. Lui nelle scorse ore ha lasciato tutti senza parole con un gesto che riguarda proprio Francesca.

Di che si tratta? Giovanni Siciliano si è tatuato una scarpa rossa con il tacco sulla spalla, la stessa che la dama gli ha lanciato in puntata. Ha poi commentato il suo gesto con ironia dicendo che non ha mai provato il colpo di fulmine ma ‘il colpo di tacco’, dopodiché ha parlato di amore. Questa volta vuole davvero impegnarsi nella frequentazione con la Cruciani? Non ci resta che attendere per scoprire che piega prenderà il loro rapporto a Uomini e Donne.