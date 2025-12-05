Spettacolo Italia

Uomini e Donne, Sossio Aruta su Ursula: “Nessun equilibrio, i nostri rapporti sono rimasti pessimi”

Sara Fonte5 Dicembre 2025
Sossio Aruta e Ursula Bennardo (Collage screen Witty Tv)
Recentemente Ursula Bennardo è stata ospite di Lorenzo Pugnaloni a Casa Lollo, adesso è toccato al suo ex compagno Sossio Aruta.

L’ex cavaliere di Uomini e Donne si è lasciato sfuggire alcune rivelazioni sulla sua sfera personale. Riferendosi all’ex compagna e madre di sua figlia Bianca ha fatto sapere che le cose tra loro non sono cambiate, dopo la fine della loro storia d’amore non sono ancora riusciti a trovare un equilibrio. Sossio Aruta ha chiaramente detto che non gli frega più niente dell’ex dama, lei appartiene al passato.

In questi anni non sono mancate le frecciatine sui social tra gli ex volti noti di Uomini e Donne, lui sull’ex compagna ha rivelato: I rapporti erano pessimi e sono rimasti pessimi, la guerra è ancora in atto e ci difenderemo con tutte le forze“. Pensa però che la guerra non serva a niente, lui vorrebbe che sua figlia avesse dei genitori sereni.

Sossio Aruta a Lorenzo Pugnaloni ha detto che spera che l’ex compagna trovi pace e serenità, ha anche detto che se dovesse tornare in trasmissione le augura di ritrovare la felicità. Lui dopo la fine del loro amore è di nuovo sereno, ha ritrovato l’amore ed è felicissimo. Riferendosi alla nuova fidanzata ha detto che la mostrerà sui social al momento giusto, al momento però vuole tutelarla.

