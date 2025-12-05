Uomini e Donne, Sossio Aruta su Ursula: “Nessun equilibrio, i nostri rapporti sono rimasti pessimi”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Recentemente Ursula Bennardo è stata ospite di Lorenzo Pugnaloni a Casa Lollo, adesso è toccato al suo ex compagno Sossio Aruta.

L’ex cavaliere di Uomini e Donne si è lasciato sfuggire alcune rivelazioni sulla sua sfera personale. Riferendosi all’ex compagna e madre di sua figlia Bianca ha fatto sapere che le cose tra loro non sono cambiate, dopo la fine della loro storia d’amore non sono ancora riusciti a trovare un equilibrio. Sossio Aruta ha chiaramente detto che non gli frega più niente dell’ex dama, lei appartiene al passato.

Rapporti pessimi tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo dopo l’addio: le rivelazioni dell’ex cavaliere di Uomini e Donne

In questi anni non sono mancate le frecciatine sui social tra gli ex volti noti di Uomini e Donne, lui sull’ex compagna ha rivelato: “I rapporti erano pessimi e sono rimasti pessimi, la guerra è ancora in atto e ci difenderemo con tutte le forze“. Pensa però che la guerra non serva a niente, lui vorrebbe che sua figlia avesse dei genitori sereni.

Sossio Aruta a Lorenzo Pugnaloni ha detto che spera che l’ex compagna trovi pace e serenità, ha anche detto che se dovesse tornare in trasmissione le augura di ritrovare la felicità. Lui dopo la fine del loro amore è di nuovo sereno, ha ritrovato l’amore ed è felicissimo. Riferendosi alla nuova fidanzata ha detto che la mostrerà sui social al momento giusto, al momento però vuole tutelarla.