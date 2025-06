UeD, sfogo social di Sossio Aruta contro Ursula: “No alla violenza sui papà”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Non è passato inosservato nelle scorse ore un duro sfogo di Sossio Aruta contro l’ex compagna Ursula Bennardo. I due si erano conosciuti e innamorati a Uomini e Donne, dal loro amore è nata anche una figlia ma da quando si sono detti addio continuano a farsi la ‘guerra’.

Ad oggi il loro rapporto è tutt’altro che sereno, tramite una storia postata sul suo profilo Instagram l’ex cavaliere di Uomini e Donne si è chiesto se sia normale che un padre deve stare in ansia perché non sa se sua figlia è in viaggio, quando parte e quando arriva. Ai suoi seguaci ha rivelato di essere molto arrabbiato perché l’ex compagna non ha mai risposto ai suoi messaggi e alle sue chiamate, gli ha anche staccato il telefono in faccia.

Sossio Aruta furioso con Ursula Bennardo: lo sfogo social dell’ex cavaliere di UeD

Sossio Aruta ha continuato il suo sfogo social, riferendosi all’ex dama di Uomini e Donne ha detto che si lamenta quando la offende e la manda a quel paese, lo accusa anche di essere aggressivo e violento. Ha poi aggiunto: “No alla violenza sui papà”.

Come ha reagito Ursula Bennardo allo sfogo dell’ex compagno? In occasione del suo compleanno ha fatto sapere che il suo unico desiderio è quello di vivere circondata solo da persone educate, perbene e amorevoli. Ha poi aggiunto: “La vita è una lotta continua per la serenità e la felicità, bisogna quindi viverla tra complici e simili”.