Manfredonia, la situazione della classifica avulsa
Manfredonia, la situazione della classifica avulsa
Il Manfredonia, al momento, è pienamente in lotta per la corsa salvezza, anche se, rispetto agli avversari, ha un calendario migliore, soprattutto in considerazione dell’ultima gara ad Acerra con la formazione locale retrocessa da un paio di settimane.
Classifica
10. Real Normanna 40
11. Francavilla FC 39
12. Manfredonia 39
13. Sarnese 39 (scontra la 16a)
14. Nola 38 (scontra la 15a)
15. Heraclea 35 (scontra la 14a)
16. Pompei 28 (scontra la 13a)
17. Ferrandina 27
18. Real Acerrana 14 già retrocesso
Ma com’è al momento la classifica avulsa tra le squadre in corsa per evitare i playout?
Bisognerà in primis attendere la gara di domenica tra Sarnese e Francavilla Fc, al momento a pari punti proprio con il Manfredonia, in una sfida che sembra già uno spareggio playout.
Al momento
Manfredonia 7
Sarnese 4 manca la gara contro il Francavilla di domenica
Francavilla FC 3 manca la gara contro la Sarnese di domenica
La classifica avulsa contro le singole pretendenti
Manfredonia-Real Normanna (andata 0-0, ritorno 0-1)
Manfredonia-Francavilla (andata 2-3, ritorno 1-0, ma nella differenza reti meglio il Francavilla FC)
Manfredonia-Sarnese (andata 4-2, ritorno 1-1)
Manfredonia-Nola (andata 0-1, ritorno 1-0, ma nella differenza reti meglio il Nola)
Manfredonia-Heraclea (andata 2-0, ritorno 1-1)
Il calendario delle prossime giornate delle squadre coinvolte
33a giornata 26.04.2026 h 15.00
Real Normanna-Fasano
Manfredonia-Fidelis Andria
Paganese-Nola
Sarnese-Francavilla FC
Martina-Heraclea
34a giornata 03.05.2026 h 15.00
Francavilla FC-Afragolese
Heraclea-Ferrandina
Acerrana-Manfredonia
Nola-Martina
Gravina-Real Normanna
Virtus Francavilla-Sarnese