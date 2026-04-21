Beautiful, anticipazioni 21 aprile 2026: cosa è successo a Hollis? Deacon in preda al senso di colpa

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, martedì 21 aprile 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che la notizia della morte di Hollis ha sconvolto praticamente tutti, ma nessuno di loro sa ancora cosa sia successo all’uomo. Hope pensa che potrebbe essersi trattata di una rapina a Il Giardino finita male.

Anticipazioni Beautiful 21 aprile 2026: Deacon devastato per Hollis, Sheila prova a consolarlo

Tante le teorie dei protagonisti, Brooke in merito alla morte di Hollis penserà che forse l’uomo soffriva di una patologia che non aveva rivelato a nessuno. Lui e Deacon lavoravano insieme ma nemmeno lui ha idea di cosa gli sia accaduto.

Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che lo Sharp sarà sconvolto. Si sentirà anche in colpa perché avrebbe potuto seguire di più Hollis, magari si sarebbe accorto che c’era qualcosa che non andava. Vedendolo così giù Sheila proverà a rassicurarlo ma Deacon sarà devastato.