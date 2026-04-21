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Meteo: nei prossimi giorni forti escursioni termiche tra il giorno e la notte

Nei prossimi giorni il quadro termico sull’Italia sarà caratterizzato da estremi: passeremo da un moderato calo delle temperature che interesserà tutta la prima parte della settimana, ad un nuovo aumento dei valori massimi nella seconda parte: ciò determinerà, a partire da Giovedì 23 Aprile, una fase cona forti escursioni termiche, ovvero pesanti differenze tra la notte e il giorno, addirittura di 20°C.

Lo scrive IlMeteo.it

La situazione diventerà particolarmente interessante tra le giornate di Giovedì 23 e Venerdì 24 Aprile, quando sarà importante prestare attenzione a come vestirsi. La persistenza di venti freddi e secchi da nord, unita all’aumento della pressione, favorirà il totale rasserenamento dei cieli, soprattutto al Nord e al Centro.

Se da un lato ciò favorirà un sensibile aumento delle temperature diurne, dall’altro sarà foriero di una marcata diminuzione di quelle notturne.