Uomini e Donne Sabrina dimentica Giuseppe, nuovo inizio per la dama: “Baci forti con Guido”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dopo un periodo delicato le cose vanno finalmente meglio per Sabrina Zao a Uomini e Donne. La sua frequentazione con Giuseppe non è andata come sperava e dopo vari tira e molla hanno messo fine alla loro conoscenza.

La dama ha da poco iniziato una nuova frequentazione con il cavaliere Guido e sembra che le cose stiano procedendo a gonfie vele. Ai microfoni di Witty Tv ha parlato di un nuovo inizio, a detta sua stanno cercando di capire e di fare le cose con calma. Ha poi svelato: “Da subito però abbiamo sentito questa forte attrazione. Ieri sera ci siamo scambiati diversi baci forti“.

Uomini e Donne, Sabrina Zao felice con Guido: le parole della dama sul nuovo inizio

La dama di Uomini e Donne spera che questa sia la volta buona, riferendosi alla conoscenza con Guido ha detto: “Me lo merito, incrociamo le dita“. Sabrina Zao ha anche rilasciato un’intervista al magazine della trasmissione dove, tra le varie cose, si è lasciata sfuggire nuove rivelazioni su Giuseppe.

Ancora una volta si è detta sorpresa del fatto che cambiasse notevolmente atteggiamento in studio rispetto a quando erano fuori dal programma. A detta sua senza le telecamere sembrava tutto perfetto, in studio invece era distante, come se le emozioni vissute fuori non esistessero. Ha poi svelato: “Mi aveva colpita, ma ora non lo sopporto più. È incredibile come le emozioni possano cambiare.”