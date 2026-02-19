Uomini e Donne, Sara Guadenzi verso l’abbandono? La tronista pensa ancora a…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Per i tantissimi fan di Uomini e Donne il trono di Sara Guadenzi si sta rivelando sempre di più un flop, da mesi sta provando a trovare la sua anima gemella ma fino ad ora ha ottenuto solo fallimenti.

Per settimane sembrava aver costruito dei legami speciali con Marco e Jakub, i telespettatori infatti erano convinti che la scelta sarebbe stata tra loro due, poi però ci sono stati dei colpi di scena inaspettati. Il primo ha deciso di abbandonare il dating show dopo essersi reso conto che non aveva sentito la mancanza della tronista. Dopo qualche puntata Sara Guadenzi ha dovuto fare i conti anche con l’abbandono di Jakub, in studio la sua delusione era palese.

Sara Gaudenzi abbandonerà il trono di Uomini e Donne senza fare una scelta? L’indiscrezione

Nonostante i momenti di sconforto la tronista sta continuando il suo percorso nel programma di Maria De Filippi con la speranza di trovare l’amore. Ieri però ha dovuto affrontare un’altra delusione, anche Simone ha deciso di eliminarsi. Lei è apparsa stupita, pensava ci fosse complicità tra loro e non si aspettava affatto questo gesto da parte sua.

In preda alla delusione Sara Guadenzi non è riuscita a trattenere le lacrime, sta però continuando a conoscere i nuovi corteggiatori. Potrebbe abbandonare Uomini e Donne senza fare una scelta? Stando all’indiscrezione lanciata da Lorenzo Pugnaloni la tronista non ha ancora dimenticato Marco e Jakub ed è per questo che potrebbe mettere fine al suo trono.