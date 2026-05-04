Mattinata
Mattinata, Bisceglia sarà nuovamente sindaco. Il Tar esclude la lista di Arena
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Mattinata, Bisceglia sarà nuovamente sindaco. Il Tar esclude la lista di Arena
Il Tar della Regione Puglia ha escluso la lista ‘Obiettivo Mattinata’ dalla competizione elettorale del comune garganico.
La lista di Pasquale Arena si è vista respingere il ricorso dopo l’esclusione certificata dalla sottocommissione elettorale circondariale di Manfredonia.
L’attuale sindaco Michele Bisceglia, quindi, resta senza sfidanti e verrà riconfermato sindaco.
Perchè fu esclusa la lista Obiettivo Mattinata di Arena?
La lista esclusa avrebbe depositato un numero superiore di firme (140) rispetto al massimo consentito (120), una violazione ritenuta sostanziale.