Uomini e Donne, Diego Di Fazio svela perché è andato via poi parla di Sabrina: “È rimasto affetto”

Diego Di Fazio per un po’ ha fatto parte del parterre maschile di Uomini e Donne, dove ha provato senza successo a trovare l’amore, poi ha deciso di abbandonare il dating show di Maria De Filippi.

L’ex cavaliere di Uomini e Donne in un’intervista concessa a Fralof ha spiegato perché ha deciso di lasciare la trasmissione. Ha chiaramente detto che non ha senso restare lì quando non ci sono più frequentazioni e non c’è nessuna che ti piace o che corrisponda l’interesse.

Dopo Uomini e Donne Diego Di Fazio torna a parlare di Sabrina: cosa ha rivelato l’ex cavaliere

Durante la sua permanenza nel programma aveva provato ad approfondire la conoscenza con Sabrina Zago che ha definito una bella frequentazione anche se poi non è scattata la scintilla tra loro. Riferendosi alla dama ha detto che tra loro è rimasto affetto e rispetto.

Guido Di Fazio pensa che Sabrina sia una persona vera che non partecipa a Uomini e Donne per le telecamere ma per mettersi davvero in gioco. A detta sua sarebbe tutto più semplice se fossero tutte come lei, purtroppo però non è così. Ha poi rivelato: “Ci vuole anche un po’ di fortuna perché deve scattare quella cosa in più e devi trovare anche insomma quella che va lì non per farsi vedere, ma per cercare appunto una persona”.