Uomini e Donne, Nicole Belloni svela perché è finita con Flavio Ubirti: “Siamo troppo diversi e incompatibili”

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La storia d’amore tra Nicole Belloni e Flavio Ubirti è nata mesi fa a Uomini e Donne, per qualche settimana si sono mostrati complici e innamorati ma l’idillio non è durato a lungo.

Pochi mesi dopo la scelta infatti hanno annunciato la fine della loro relazione sui social, di recente sono anche trapelati dei rumors in merito al fatto che lei abbia già un nuovo fidanzato dopo la rottura con l’ex tronista. Ma perché si sono lasciati? A rivelare il motivo della rottura ci ha pensato Nicole Belloni sul suo profilo Instagram.

Flavio Ubirti e Nicole Belloni al capolinea: l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne svela il motivo della rottura

Ai suoi seguaci l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha fatto sapere che non hanno avuto molto tempo per conoscersi bene dal momento che si sono conosciuti in un programma televisivo. A detta sua le persone si conoscono davvero con il tempo e fuori da quel contesto hanno avuto modo approfondire la loro conoscenza.

Nicole Belloni ha rivelato: “Ci siamo resi conto che eravamo due persone troppo diverse e, in molti aspetti, incompatibili per costruire una relazione stabile“. L’ex fidanzata di Flavio Ubirti ha assicurato che non è successo nulla di particolare o negativo, semplicemente non erano giusti l’una per l’altro ed è per questo che si sono detti addio. L’ex corteggiatrice ha poi fatto sapere che si sono lasciati in modo rispettoso e sereno, infatti sono rimasti in ottimi rapporti.