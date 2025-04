Uomini e Donne, il gesto di Nadia stupisce Gianmarco Steri: la scelta è vicina?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

È stata registrata ieri una nuova puntata di Uomini e Donne, stando alle anticipazioni trapelate sul web un gesto di Nadia Di Diodato ha stupito non poco Gianmarco Steri.

Sui social Lorenzo Pugnaloni ha fatto sapere che la corteggiatrice ha scritto una lettera al tronista, quando l’ha letta al centro dello studio è apparsa molto emozionata. Senza giri di parole la ragazza ha ammesso di provare un forte sentimento nei confronti di Gianmarco Steri.

Sarà Nadia la scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne?

È stato molto importante il gesto di Nadia Di Diodato nei confronti del tronista e sono in molti a pensare che potrebbe aver fatto davvero breccia nel cuore. Nelle ultime settimane i due sono apparsi sempre più complici e nonostante gli alti e bassi si è creato un forte legame tra loro.

Nella nuova puntata di Uomini e Donne il tronista ha fatto sapere di essere ormai vicino alla scelta e c’è chi non ha dubbi sul fatto che Gianmarco Steri lascerà la trasmissione di Maria De Filippi insieme a Nadia. Sarà davvero così? Questo non possiamo ancora saperlo, non ci resta che attendere per saperne di più.