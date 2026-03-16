Uomini e Donne, nuova segnalazione su Alessio Rubeca: “Scrive alle ragazze sulle app di incontri”

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Per settimane si è parlato di un presunto accordo tra Sara Guadenzi e Alessio Rubeca, c’è infatti chi sostiene che i due abbiano programmato di uscire insieme dal dating show.

La tronista qualche giorno fa ha fatto a sorpresa la sua scelta, decidendo di uscire dal programma con l’amico di Ciro Solimeno. Nelle scorse ore Lorenzo Pugnaloni ha condiviso una segnalazione che gli è arrivata sull’ex corteggiatore, l’intervista uscirà tra qualche giorno a Casa Lollo.

Alessio Rubeca ha contattato delle ragazze sulle app di incontri? Spunta la segnalazione sull’ex corteggiatore di Uomini e Donne

A lasciarsi sfuggire alcune rivelazioni su Alessio Rubeca è stata una ragazza che lo conoscerebbe molto bene. All’esperto di gossip ha rivelato che nonostante il percorso vissuto a Uomini e Donne e l’essere uscito con Sara dalla trasmissione continui ad essere presente su alcune app di incontri. Ma non è tutto, a quanto pare avrebbe contattato molte ragazze.

Nell’estratto pubblicato sui social la ragazza dice: “È una cosa risaputa che sia presente su questi siti. Il problema è che Alessio dice a tutte le persone le cose che ha detto in studio”. Inoltre, ha fatto sapere che conoscendo Alessio Rubeca pensa che siano vere le voci sul presunto accordo tra l’ex corteggiatore e Sara Guadenzi.