Uomini e Donne, l’ex dama Magda sogna ancora l’amore: “Gemma? Non troverà l’amore, a lei piace…”

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Magda Catozzi non sta partecipando all’attuale edizione di Uomini e Donne, al momento però non c’è nessun uomo nella sua vita. Intervistata da Comingsoon.it ha fatto sapere che vive bene con sé stessa, ha poi svelato di non essere tornata in trasmissione perché la redazione non l’ha chiamata.

Nella precedente edizione del programma aveva deciso di andare via perché aveva conosciuto una persona fuori, frequentazione che però è poi giunta al capolinea. L’ex dama di Uomini e Donne ha più volte sentito la redazione, anche durante l’estate, ma poi non è stata richiamata nel programma. Tra le varie cose Magda Catozzi si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni anche su Gemma Galgani, le due lo scorso anno si sono scontrate spesso a causa dell’interesse che entrambe avevano nei confronti di Mario Lenti.

Magda Catozzi parla di Gemma Galgani e dell’interesse per Davide: cosa ha detto l’ex dama di Uomini e Donne

Riferendosi ai battibecchi avuti con Gemma Galgani l’ex dama ha detto di essersi sentita presa in giro da lei e questo le ha dato molto fastidio. In quel momento lei era inesperta davanti alle telecamere, oggi però risponderebbe diversamente e in modo più accanito. Ha poi aggiunto: “Lei cerca questo grande amore che non trova e secondo me non troverà mai, perché sono troppi anni che sta là dentro, come a tante altre persone le piace vivere quel programma”.

Di recente si è parlato di un suo bacio con l’ex cavaliere Davide Imolese Casadei, lei ha ammesso che nonostante la distanza le sarebbe piaciuto iniziare una frequentazione perché l’uomo le piaceva, lui però è sparito. Magda Catozzi ha raccontato che i due si sarebbero dovuti incontrare a Firenze dopo il bacio che c’è stato tra loro alla festa ma non lo ha più sentito. L’ex dama ha provato anche a contattarlo ma lui non ha risposto.