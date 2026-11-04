Cambio programmazione Il Paradiso delle Signore: perché la soap non va in onda il 9 novembre e cosa lo sostituisce

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Importanti novità per i telespettatori de Il Paradiso delle Signore. Nella settimana del 9 novembre, infatti, la soap pomeridiana di Rai 1 subirà una variazione di palinsesto che porterà al cambio programmazione quotidiana. Una decisione che coinvolgerà direttamente il pubblico affezionato alle vicende del grande magazzino milanese e dei suoi protagonisti, costretto a rinunciare a uno degli appuntamenti più attesi della settimana.

La modifica non riguarderà però l’intera programmazione della soap, che tornerà regolarmente nei giorni successivi. Rai 1 ha inoltre già predisposto una soluzione per recuperare l’episodio cancellato senza creare buchi nella narrazione. Perché Il Paradiso delle Signore non va in onda il 9 novembre? Cosa trasmetterà Rai 1 al posto della soap? E quando verrà recuperata la puntata saltata?

Cambio programmazione: perché Il Paradiso delle Signore si ferma il 9 novembre

Il cambio programmazione de Il Paradiso delle Signore è legato a una modifica straordinaria del palinsesto pomeridiano di Rai 1.

Lunedì 9 novembre la rete ammiraglia dedicherà infatti parte della fascia del pomeriggio alla trasmissione della Santa Messa, prevista a partire dalle 15:20. L’evento religioso occuperà lo spazio normalmente riservato alla soap e renderà impossibile la messa in onda dell’episodio programmato alle ore 16.

Per questo motivo Il Paradiso delle Signore non va in onda il 9 novembre, lasciando temporaneamente il proprio posto in palinsesto. Si tratta però di una sospensione limitata a una sola giornata e non di uno stop prolungato della serie.

La Rai continuerà infatti a puntare sulla soap anche nel resto della settimana, mantenendo invariata la collocazione degli altri episodi.

Cosa succede alla programmazione della soap nella settimana dal 9 al 14 novembre

Nonostante la cancellazione della puntata di lunedì, la programmazione de Il Paradiso delle Signore subirà soltanto una minima variazione.

Da martedì 10 a venerdì 13 novembre gli episodi andranno regolarmente in onda nel consueto appuntamento pomeridiano delle 16. Le vicende dei protagonisti proseguiranno quindi senza ulteriori modifiche di orario o cambiamenti di calendario.

Per gli spettatori sarà comunque importante ricordare lo stop del lunedì, soprattutto perché arriva in una fase particolarmente intensa delle storyline che coinvolgono i personaggi principali della soap.

Il cambiamento riguarda esclusivamente la giornata del 9 novembre e non avrà conseguenze sulla durata complessiva della stagione.

Quando verrà recuperata la puntata cancellata da Rai 1

La Rai ha già trovato una soluzione per consentire al pubblico di non perdere l’episodio cancellato.

La puntata prevista per lunedì 9 novembre sarà infatti recuperata con una messa in onda straordinaria sabato 14 novembre alle ore 15:10. Una scelta che permetterà di mantenere invariato il numero delle puntate e di non alterare il ritmo narrativo delle trame.

Gli appassionati dovranno quindi ricordarsi di seguire la soap anche nel fine settimana, prestando attenzione al diverso orario di trasmissione.

Grazie a questo recupero straordinario, i fan de Il Paradiso delle Signore potranno continuare a seguire senza interruzioni le vicende dei protagonisti e non perderanno alcun episodio della stagione attualmente in onda su Rai 1.