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Manfredonia, Delle Rose: “Sul Corpo di Polizia Locale parliamo coi fatti”

​Non ci siamo rifugiati nelle scuse per la voragine EREDITATO (-54 unità complessive e nessun concorso dal 2012), ma abbiamo tracciato una rotta precisa:

​ Riorganizzazione e Comando: Definire la guida apicale è il primo passo per non disperdere risorse. Ringrazio la Vice Commissaria Maria Tino per la professionalità con cui ha guidato la fase transitoria, in attesa del completamento dell’iter per il Comandante di ruolo entro fine anno.

Supporto immediato: 10 agenti stagionali assunti nel 2026 per rafforzare i controlli e liquidazione dei crediti arretrati al personale.

Programmazione a tempo indeterminato: 4 assunzioni già effettuate a luglio 2026 e n.1 da assumere tramite concorso, concorso pubblico in pubblicazione a novembre. Il bando di concorso per 1 agente di polizia locale prevede la selezione per titoli ed esami sarà improntata alla celerità con quiz a risposta multipla preceduta quasi certamente, dato l’elevato numero di partecipanti atteso, da una preselettiva necessaria per individuare circa 100 candidati che sosterranno la prova scritta a quiz con correzione ottica. Data la particolare figura professionale i candidati sosterranno anche una prova di atletica mentre alla prova orale sulle materie concorsuali si aggiungerà un colloqui con uno psicologo. Inoltre la variazione di bilancio, che porteremo in data 06/11/2026, prevede assunzione di ulteriori 10 agenti di ruolo a tempo indeterminato, da assumere tramite scorrimento della nostra graduatoria.

​Amministrare significa costruire con i piedi per terra per ridare sicurezza, dignità ed efficienza alla nostra città. Ringrazio i consiglieri Galli e Di Bari per questa interrogazione.

Sara Delle Rose