Tutto per la mia famiglia, anticipazioni 4 novembre 2026: Akif fa una scoperta sconvolgente e affronta Kaan

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Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 alle 16 con tante novità che catturano sempre di più l’interesse dei suoi fan. In moltissimi sono curiosi di sapere cosa accadrà nell’appuntamento di oggi, mercoledì 4 novembre 2026, le vicende saranno ogni giorno più interessanti.

Gli spoiler rivelano che Resul ha perso la vita durante un furioso scontro avvenuto con Akif. Poco prima Nebahat lo aveva già aggredito per paura che l’ex marito finisse in carcere, l’uomo ha poi sbattuto la testa ed è morto mentre litigava con il suo socio.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia 4 novembre 2026: messo alle strette da Akif dopo la scoperta Kaan confessa

Dopo averla trovata con le mani piene di sangue accanto al cadavere di Resul, la Polizia ha ritenuto Suzan la principale sospettata dell’omicidio dell’uomo. Akif ha cercato di rassicurare la donna e le ha detto che la farà difendere dal suo avvocato.

Akif verrà a conoscenza del fatto che il suo socio era riuscito ad ottenere il video che svela come sono andate davvero le cose quando Veli ha perso la vita. Il video che lo incastra si trova ora in una chiavetta USB che era stata consegnata a Resul. Grazie alla sua ex moglie l’uomo scoprirà che la chiavetta appartiene a Kaan. Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia fanno poi sapere che l’ex marito di Nebahat affronterà il ragazzo, quest’ultimo confesserà di aver ricevuto il video da Omer.