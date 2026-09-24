Racconto di una notte, anticipazioni 1 ottobre 2026: Kursat sconvolge tutti, Ferman chiede la mano di Efsane

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La nuova puntata di Racconto di una notte, in onda giovedì 1 ottobre in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity, porta in scena una serie di scelte improvvise, tensioni familiari e rivelazioni che rischiano di cambiare gli equilibri tra i protagonisti. Mentre Afet teme che la morte di Sevde possa ricondurre a lei, Mahir e Canfeza continuano a scontrarsi, Kursat torna all’improvviso e prende una decisione che spiazza tutti. A questo punto è inevitabile chiedersi: che cosa spinge Kursat a un gesto così radicale? quali segreti nasconde la cassetta del padre di Mahir? e perché Ezra respinge la proposta di Ferman?

Afet teme la verità, mentre Mahir e Canfeza non trovano pace

La puntata si apre con Afet, sempre più preoccupata che qualcuno possa collegarla alla morte di Sevde. La tensione cresce, soprattutto perché Mahir e Canfeza continuano a discutere, incapaci di trovare un punto di incontro dopo gli ultimi eventi.

Nel frattempo, Mahir decide di andare in banca per aprire la cassetta di sicurezza del padre, convinto che possa contenere informazioni cruciali per capire cosa stia realmente accadendo attorno alla famiglia.

Il ritorno di Kursat e la decisione shock: il matrimonio con Gulizar

Dopo essere sparito per un’intera notte, Kursat si presenta improvvisamente a casa della figlia. Vuole chiarirsi con Gulizar, e il confronto tra i due prende una piega totalmente inattesa: decidono di sposarsi quella stessa sera.

Una scelta impulsiva, che spiazza tutti e apre nuovi interrogativi sulle reali intenzioni di Kursat e sul ruolo che Gulizar avrà nelle dinamiche familiari.

Intanto, Ferman rivela al padre che Sevde è scomparsa. Cerca di rassicurarlo dicendo che probabilmente se n’è andata dopo la richiesta di divorzio, ma la verità è molto più complessa.

La proposta di Ferman, il rifiuto di Ezra e la tensione tra Mahir e Canfeza

Con l’aiuto di Surreya, Ferman decide di fare il grande passo: va a chiedere la mano di Efsane. Ma la risposta non è quella che sperava. Ezra lo respinge, ricordandogli che non è ancora ufficialmente divorziato. Una ferita che mette Ferman in difficoltà e apre nuovi scenari emotivi.

Nel frattempo, Mahir scopre che Canfeza non vuole accogliere la suocera, un gesto che rischia di creare nuove tensioni e di complicare ulteriormente il loro rapporto già fragile.