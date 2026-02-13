Uomini e Donne, Gemma Galgani ad un passo dall’abbandono: cosa l’ha spinta a restare

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono stati giorni molto difficili per Gemma Galgani, lei stessa a Uomini e Donne ha ammesso di essersi sentita davvero fragile, soprattutto dopo i duri attacchi ricevuti in studio.

A causa del suo atteggiamento nei confronti di Mario Lenti sia Tinì che Barbara De Santi l’hanno accusata di essere falsa. L’opinionista pensa che ha messo da parte l’obiettivo di trovare l’amore nel programma perché troppo concentrata sul personaggio che si è costruita negli anni.

Lo sfogo di Gemma Galgani a Uomini e Donne: la dama ha pensato davvero di andare via

Dietro le quinte Barbara De Santi ha precisato che lei conosce la Gemma sincera e sensibile, l’ha poi messa in guardia da Mario Lenti invitandola ad aprire gli occhi. Intanto, la dama torinese si è lasciata andare ad uno sfogo ai microfoni di Witty Tv, dove ha fatto sapere di essere stata davvero preoccupata.

Gemma Galgani temeva di non riuscire a rientrare in studio dopo i duri attacchi che l’hanno davvero ferita. Pensa che non meritava le cose che le sono state dette e che lei ha sempre lottato con gli altri per le ingiuste situazioni. Aveva davvero pensato di abbandonare Uomini e Donne, ha poi rivelato: “Con l’avvicinarsi della puntata ho acquisito forza e sono tornata”.