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Mario Lenti e Cinzia Paolini beccati insieme dopo Uomini e Donne: spunta la segnalazione

Mario Lenti e Cinzia Paolini insieme a Salerno: continuano a frequentarsi dopo Uomini e Donne? L'indiscrezione.

Sara Fonte27 Maggio 2026
Mario Lenti e Cinzia Paolini beccati insieme dopo Uomini e Donne
Mario Lenti e Cinzia Paolini (Screen Witty Tv)
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L’attuale stagione di Uomini e Donne sta per giungere al termine ma sembra che Cinzia Paolini e Mario Lenti stiano continuando a frequentarsi dopo il programma.

Anche se le puntate stanno ancora andando in onda le registrazione sono terminate da un po’ e nelle scorse ore Lorenzo Pugnalini ha mostrato sui social una segnalazione ricevuta sul cavaliere e la dama. L’utente ha rivelato di averli visti insieme a Salerno, ha fatto sapere di non aver seguito le ultime registrazioni quindi non sa se siano usciti insieme da Uomini e Donne.

Mario Lenti e Cinzia Paolini insieme a Salerno: continuano a frequentarsi dopo Uomini e Donne?

Nella segnalazione postata dall’esperto di Uomini e Donne si legge poi: “Li ho appena visti passeggiare a Salerno, ero in macchina e ho fatto attraversare loro a piedi, quindi li ho beccati da vicino”.

Da quando Mario Lenti è tornato a Uomini e Donne sta facendo non poco discutere il suo riavvicinamento a Cinzia Paolini. I due in passato si erano già frequentati nel dating show di Maria De Filippi ma non era andata bene tra loro. Continueranno ad approfondire la loro conoscenza dopo il programma?

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Sara Fonte27 Maggio 2026