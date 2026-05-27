Papa Leone XIV nomina la Commissione di indirizzo e vigilanza sulla Fondazione “Casa Sollievo della Sofferenza”
Papa Leone XIV nomina la Commissione di indirizzo e vigilanza sulla Fondazione “Casa Sollievo della Sofferenza”
Con un chirografo il Sommo Pontefice Leone XIV ha istituito la Commissione di indirizzo e vigilanza sulla Fondazione “Casa Sollievo della Sofferenza – Opera di San Pio da Pietrelcina, O.F.M. Cap.
“Nomino Presidente della Commissione il dott. Maximino Caballero Ledo, Coordinatore della Commissione il dott. Fabio Gasperini e membri della stessa S.E. Mons. Paolo Rudelli, S.E. Mons. Giordano Piccinotti, S.E. Mons. Giorgio Ferretti e nomino nel Comitato Tecnico il dott. Benjamín Estévez de Cominges, il dott. Gino Gumirato, l’Avv. Alessandro Ela Oyana”.
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