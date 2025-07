Reazione a catena, le Uscio e Bottega ci riprovano, ma anche stavolta escono a mani vuote

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Le Uscio e Bottega hanno ricercato la rivincita, dopo l’amara disfatta avvenuta 24 ore prima (con tanto di gaffe sul finale). Ma anche stavolta, a Reazione a Catena, le cose si sono risolte in un nulla di fatto. Se fossimo Re Luigi XVI, potremmo descrivere questa puntata con la parola che era solito usare dopo una battuta di caccia infruttuosa: rien. E così è stato. Ma vediamo che cosa è successo…

Reazione a Catena, puntata dell’11 luglio 2025: i Volpacchiotti provano a far fuori le Uscio e Bottega



Nell’appuntamento dell’11 luglio di Reazione a Catena, i Volpacchiotti, con Roberta, Attilio e Giulio, hanno sfidato le Uscio e Bottega. Si tratta di tre fratelli calabresi, provenienti dalla fiabesca Cosenza. Il trio ha raccontato a Pino Insegno il motivo del loro nome di gruppo. In pratica, hanno questo appellativo sin da piccolini, o almeno così li chiamano i loro amici d’infanzia.

Intesa Vincente disastrosa per gli sfidanti

Per quanto concerne la partita, i giochi hanno aperto la mente, tra curiosità, parole e musica. All’Intesa Vincente si è deciso il destino delle due squadre, una proveniente dalla Toscana e l’altra dalla Calabria. I primi a testare il loro affiatamento sono stati i nuovi arrivati. Purtroppo, per loro, l’Intesa è stata una vera sventura, conclusasi con zero termini individuati.

La parola vincente e il montepremi sfumato

Per le Uscio e Bottega è stata una passeggiata riuscire a riconfermarsi nel programma di Rai 1. Le signore toscane, dopo aver individuato 4 parole, si sono accomodate per la fase clou di Reazione a Catena. Il montepremi iniziale è sceso da 114.000 a 3.563 euro in gettoni d’oro. Tra ‘Fresco’ e ‘Riflesso’, il trio ha provato a dire ‘Specchio’, ma la parola che le avrebbe fatte vincere era ‘Spontaneo’. Per il momento, le signore non hanno ancora vinto, quindi sono a tutti gli effetti delle campionesse senza portafoglio. Riusciranno a ribaltare il loro destino?