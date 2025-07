[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Quitadamo: “Manfredonia non ha bisogno di slogan. Questo è un teatrino polemico”

Sarebbe troppo semplice rispondere con un “l’abito non fa il monaco” o con considerazioni sulla postura: non è con la forma che si governa, ma con la sostanza.

La città non ha bisogno di slogan, ma di lavoro concreto.

Agli ‘amici’, diciamo così, di Città Protagonista, voglio dire che sì, ieri è stata una giornata difficile. Una di quelle giornate in cui non si ha nemmeno il tempo di ‘mettersi in tiro’, perché si è impegnati in interlocuzioni serrate con gli enti preposti, a lavorare senza sosta per affrontare una crisi ambientale grave, imprevista e drammatica.

Il Sindaco c’è. L’Amministrazione c’è. Siamo tutti presenti, ogni giorno, con le maniche rimboccate, non certo con le braccia conserte.

È legittimo criticare. È giusto chiedere risposte. Ma trasformare una crisi seria in un teatrino polemico o in una passerella politica è irresponsabile. Soprattutto quando si chiede all’Amministrazione di copiare ‘modelli virtuosi’ di altre città, dimenticando che ogni territorio ha le sue complessità e che servono risposte adeguate alla realtà specifica di Manfredonia.

Si sta lavorando per attivare tutte le misure necessarie a contenere il danno, per sostenere gli operatori economici colpiti, per restituire serenità ai residenti e ai turisti, per garantire sicurezza e trasparenza. Chi invoca soluzioni immediate dovrebbe sapere che, in una democrazia che funziona, le scorciatoie non esistono: esistono procedure, responsabilità condivise, limiti normativi e interlocuzioni istituzionali che richiedono tempo, serietà e coerenza.

Infime, sulle parole del Sindaco: nessuna arroganza, nessuna offesa. Solo la volontà di dire che questa Amministrazione non nasconde nulla sotto il tappeto, e che ha scelto la via della verità, anche quando è scomoda. E lo ha fatto guardando negli occhi i cittadini, con la maglietta stropicciata di chi ha lavorato tutto il giorno per loro. Perché il decoro non sta nell’abito, ma nell’impegno. E il rispetto per il Sindaco non dovrebbe mai mancare, anche quando non indossa la camicia della festa.

Continuiamo a lavorare per Manfredonia, sperando di superare quanto prima questo momento difficile e complesso.

Michelina Quitadamo – Consigliera Molo 21 Manfredonia