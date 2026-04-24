Neonati sepolti a Parma, Chiara Petrolini condannata a 24 anni
La Corte d’Assise di Parma condanna Chiara Petrolini a 24 anni per uno dei due neonati trovati sepolti. Assoluzione per il primogenito.
Si chiude con una condanna pesante uno dei casi più sconvolgenti degli ultimi anni. La Corte d’Assise di Parma ha inflitto 24 anni di carcere a Chiara Petrolini, la giovane accusata della morte dei due neonati trovati sepolti nel giardino della sua abitazione. Ma la sentenza contiene un elemento destinato a far discutere: l’assoluzione per il primogenito. Chiara infatti aveva partorito entrambi i bambini, figli suoi e del suo ragazzo di allora, quest’ultimo del tutto inconsapevole delle due gravidanze e del triste destino dei piccoli.
Una sentenza che divide tra responsabilità e dubbio
Il verdetto emesso dalla Corte d’Assise di Parma segna un punto di equilibrio tra accusa e difesa. La giovane è stata ritenuta colpevole per uno dei due episodi, con una condanna a 24 anni di reclusione, ma è stata assolta per l’altro caso, quello relativo al primo neonato.
Una decisione che si discosta parzialmente dalla richiesta della Procura, che aveva sollecitato una pena più alta, pari a 26 anni, sostenendo la responsabilità piena per entrambi i decessi.
Il nodo centrale della sentenza sta proprio nella distinzione tra i due episodi. Se per uno dei neonati la responsabilità è stata ritenuta provata, per il primogenito il tribunale non ha raggiunto la certezza necessaria per una condanna. In particolare, resta il dubbio decisivo: non è stato possibile stabilire con assoluta certezza che il bambino fosse nato vivo.
È su questo punto che si è giocata una parte cruciale del processo. Nel diritto penale italiano, la condanna richiede una prova “oltre ogni ragionevole dubbio”. E quando questo dubbio resta, anche in un contesto emotivamente fortissimo come questo, l’assoluzione diventa inevitabile.
La vicenda affonda le sue radici nei fatti avvenuti tra il 2023 e il 2024, quando i due neonati furono partoriti in casa, senza assistenza. I loro corpi vennero poi nascosti e sepolti nel giardino della villetta di famiglia a Traversetolo, in provincia di Parma. Il caso esplose dopo il ritrovamento del secondo neonato, portando gli investigatori a scoprire anche il primo.
Durante il processo si sono confrontate due narrazioni opposte. L’accusa ha parlato di una condotta lucida e deliberata, sottolineando la volontà di nascondere le gravidanze e di gestire in totale isolamento le nascite. La difesa, invece, ha insistito sulla fragilità psicologica della giovane e sull’assenza di elementi certi riguardo alla vitalità del primo neonato.
Già in fase peritale, tuttavia, era stata esclusa l’incapacità di intendere e di volere, elemento che ha pesato sulla valutazione finale della Corte.
La condanna a 24 anni, inferiore alla richiesta dell’accusa, riflette dunque questo equilibrio: riconoscimento di una responsabilità grave, ma non totale. Una sentenza che non chiude completamente il caso sul piano del dibattito pubblico e che, con ogni probabilità, porterà a ulteriori sviluppi nei successivi gradi di giudizio.
Resta una vicenda che colpisce per la sua complessità e per la distanza tra percezione collettiva e valutazione giudiziaria. Perché se fuori dall’aula il caso appare come un unico dramma, dentro il tribunale ogni episodio viene analizzato separatamente, con il rigore delle prove.
Ed è proprio lì, in quella linea sottile tra certezza e dubbio, che si è deciso il destino giudiziario di Chiara Petrolini.