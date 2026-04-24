Neonati sepolti a Parma, Chiara Petrolini condannata a 24 anni

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Si chiude con una condanna pesante uno dei casi più sconvolgenti degli ultimi anni. La Corte d’Assise di Parma ha inflitto 24 anni di carcere a Chiara Petrolini, la giovane accusata della morte dei due neonati trovati sepolti nel giardino della sua abitazione. Ma la sentenza contiene un elemento destinato a far discutere: l’assoluzione per il primogenito. Chiara infatti aveva partorito entrambi i bambini, figli suoi e del suo ragazzo di allora, quest’ultimo del tutto inconsapevole delle due gravidanze e del triste destino dei piccoli.

Una sentenza che divide tra responsabilità e dubbio

Il verdetto emesso dalla Corte d’Assise di Parma segna un punto di equilibrio tra accusa e difesa. La giovane è stata ritenuta colpevole per uno dei due episodi, con una condanna a 24 anni di reclusione, ma è stata assolta per l’altro caso, quello relativo al primo neonato.

Una decisione che si discosta parzialmente dalla richiesta della Procura, che aveva sollecitato una pena più alta, pari a 26 anni, sostenendo la responsabilità piena per entrambi i decessi.

Il nodo centrale della sentenza sta proprio nella distinzione tra i due episodi. Se per uno dei neonati la responsabilità è stata ritenuta provata, per il primogenito il tribunale non ha raggiunto la certezza necessaria per una condanna. In particolare, resta il dubbio decisivo: non è stato possibile stabilire con assoluta certezza che il bambino fosse nato vivo.

È su questo punto che si è giocata una parte cruciale del processo. Nel diritto penale italiano, la condanna richiede una prova “oltre ogni ragionevole dubbio”. E quando questo dubbio resta, anche in un contesto emotivamente fortissimo come questo, l’assoluzione diventa inevitabile.

La vicenda affonda le sue radici nei fatti avvenuti tra il 2023 e il 2024, quando i due neonati furono partoriti in casa, senza assistenza. I loro corpi vennero poi nascosti e sepolti nel giardino della villetta di famiglia a Traversetolo, in provincia di Parma. Il caso esplose dopo il ritrovamento del secondo neonato, portando gli investigatori a scoprire anche il primo.

Durante il processo si sono confrontate due narrazioni opposte. L’accusa ha parlato di una condotta lucida e deliberata, sottolineando la volontà di nascondere le gravidanze e di gestire in totale isolamento le nascite. La difesa, invece, ha insistito sulla fragilità psicologica della giovane e sull’assenza di elementi certi riguardo alla vitalità del primo neonato.

Già in fase peritale, tuttavia, era stata esclusa l’incapacità di intendere e di volere, elemento che ha pesato sulla valutazione finale della Corte.

La condanna a 24 anni, inferiore alla richiesta dell’accusa, riflette dunque questo equilibrio: riconoscimento di una responsabilità grave, ma non totale. Una sentenza che non chiude completamente il caso sul piano del dibattito pubblico e che, con ogni probabilità, porterà a ulteriori sviluppi nei successivi gradi di giudizio.

Resta una vicenda che colpisce per la sua complessità e per la distanza tra percezione collettiva e valutazione giudiziaria. Perché se fuori dall’aula il caso appare come un unico dramma, dentro il tribunale ogni episodio viene analizzato separatamente, con il rigore delle prove.

Ed è proprio lì, in quella linea sottile tra certezza e dubbio, che si è deciso il destino giudiziario di Chiara Petrolini.