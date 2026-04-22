Marina si scaglia contro Davide a Uomini e Donne: “Mi hai fatta passare per bugiarda”

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A Uomini e Donne nella puntata di ieri c’è stato un confronto infuocato tra Davide e Sabrina, in studio durante il loro battibecco si è intromessa anche Marina.

Al cavaliere ha chiesto quante maschere abbia, a parer suo si vedere da lontano che sta fingendo con Sabrina. Visibilmente infastidita la dama ha ricordato che all’inizio Davide ha interagito con Gemma Galgani mettendola poi da parte, ha messo anche lei da parte per una sciocchezza e per un’altra sciocchezza ha deciso di chiudere anche con Sabrina.

Davide prende tutti in giro a Uomini e Donne? Marina lo attacca duramente in studio

La Brochetta ha voluto mettere in guardia Cristina perché è convinta che prenderà in giro anche lei dopo averlo già fatto con diverse donne del parterre. Rivolgendosi poi a Davide è sbottata dicendo: “Mi hai fatta passare per bugiarda per una cosa che non esiste. Ancora oggi mi dicono che era una sciocchezza, ti sei attaccato al nulla“.

Marina si è poi rivolta agli opinionisti dicendo che in questo caso hanno dato ragione a Sabrina sostenendo che è Davide che non va bene. Quando però è successo a lei hanno detto che lui era vero e che lei era una bugiarda, tra loro gli animi si sono accesi ancora di più a Uomini e Donne.