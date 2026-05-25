Politica Capitanata
Provincia di Foggia, ecco i primi sindaci eletti
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Provincia di Foggia, ecco i primi sindaci eletti
Prosegue molto a rilento lo scrutinio delle Comunali in Provincia di Foggia.
Al momento risultano eletti questi sindaci: a Candela De Vitto, candidato unico, ha superato il quorum con il 100% dei voti.
Ad Accadia è stato eletto Agostino De Paolis con il 94,21% dei voti.
Netta vittoria a Serracapriola di Michele Leombruno che ha superato gli altri due candidati con il 44,10 contro il 31,84 di Taunisio ed il 24,06 di Camporeale.
A Rocchetta Sant’Antonio ha vinto Maria Pia Fabrizio, mentre a Monteleone di Puglia l’impresa è di Maraschiello con Il Tiglio.