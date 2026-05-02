Grande Fratello Vip, la sorella di Francesca Manzini contro Marco Berry: “Guai a chi la tocca”

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La tensione nella Casa del Grande Fratello Vip continua a salire e lo scontro tra Francesca Manzini e Marco Berry non smette di far discutere. Dopo la lite accesa andata in onda nelle ultime ore, la polemica si è spostata anche fuori dal reality, coinvolgendo direttamente i familiari della concorrente.

GF Vip: interviene la sorella di Francesca Manzini

A rompere il silenzio è stata Lilli Manzini, che sui social ha preso posizione in modo deciso contro Berry, difendendo la sorella con parole dure e senza filtri. Il suo intervento arriva dopo giorni di discussioni accese tra pubblico e concorrenti, divisi tra chi minimizza l’accaduto e chi invece condanna i toni utilizzati durante lo scontro.

“Caduta di stile allucinante”: l’attacco a Marco Berry

Lilli Manzini non ha usato mezzi termini nel commentare quanto accaduto nella Casa:

“Inveire così io lo trovo veramente di una caduta di stile allucinante… è stata travisata la parola ‘patire’ dall’‘odiare’. Non ho mai odiato la nascita di mia sorella, che per me è il dono più bello del mondo. E guai a chi la tocca.”

Un messaggio forte, che sottolinea non solo il legame familiare ma anche il fastidio per come alcune dichiarazioni sarebbero state interpretate e strumentalizzate all’interno del programma.

Critiche al clima nella Casa

Nel suo lungo sfogo, Lilli ha poi allargato il discorso al clima generale del reality, criticando l’atteggiamento degli altri concorrenti:

“Quello che mi fa più schifo è vedere mia sorella insultata e lasciata sola, mentre gli altri sorridono o restano indifferenti.”

Parole che puntano il dito contro una dinamica spesso discussa nei reality: il confine tra gioco e rispetto personale.

Un legame familiare al centro della polemica

L’intervento si chiude con una riflessione più intima sul rapporto tra le due sorelle:

“Siamo due figlie uniche, fiere l’una dell’altra. Un conto è la critica, un altro è l’insulto.”

Un messaggio che ha rapidamente fatto il giro del web, riaccendendo il dibattito attorno alla lite e portando nuovamente sotto i riflettori il comportamento dei concorrenti del Grande Fratello Vip.

Polemica destinata a continuare

Le dichiarazioni di Lilli Manzini hanno contribuito ad alimentare ulteriormente la bufera mediatica. Resta ora da capire se nelle prossime puntate del reality ci sarà un chiarimento tra Francesca Manzini e Marco Berry o se lo scontro continuerà a dividere pubblico e concorrenti.