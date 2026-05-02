Sinner vs Zverev, finale Madrid 2026: dove vederla in tv, in chiaro, streaming e orari

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La finale del Masters 1000 di Madrid 2026 accende l’attesa degli appassionati: Jannik Sinner torna in campo per inseguire un traguardo storico, il quinto titolo 1000 consecutivo, e lo fa contro un avversario che conosce bene, Alexander Zverev, pronto a sfidarlo ancora una volta sul rosso spagnolo.

La loro rivalità, iniziata nel 2020 al Roland Garros, si arricchisce di un nuovo capitolo in una cornice che promette spettacolo, tensione e un tennis di altissimo livello. Il pubblico italiano vuole sapere come seguire l’evento, se la finale sarà visibile in chiaro, quali piattaforme offriranno lo streaming e a che ora inizierà il match.

Dove si potrà vedere Sinner vs Zverev? L’incontro sarà trasmesso anche su Tv8? E quali sono le opzioni per seguirlo in streaming? Scopriamolo insieme.

Finale Sinner vs Zverev: orario e programmazione della giornata

La finale del Masters 1000 di Madrid tra Sinner e Zverev è in programma domenica 3 maggio 2026, nel tardo pomeriggio. L’orario esatto non può essere fissato con precisione, perché dipende dalla durata degli incontri precedenti, ma il match dovrebbe iniziare non prima delle 17.00. La giornata tennistica si aprirà infatti con la finale del doppio femminile, prevista dalle 14.00, e solo dopo la premiazione si passerà al confronto tra i due protagonisti del singolare maschile.

L’attesa è altissima, anche perché Sinner arriva da una semifinale brillante contro Fils, mentre Zverev ha superato Blockx con una prestazione solida. Il tedesco ha dichiarato che per battere Sinner servirà “il miglior tennis possibile”, riconoscendo la forza del numero uno del mondo, capace di imporsi su ogni superficie e in ogni condizione. Il match, quindi, non sarà solo una finale, ma un nuovo capitolo di una rivalità che negli ultimi anni ha regalato incontri intensi e imprevedibili.

Dove vedere Sinner vs Zverev in tv: Sky e la possibile diretta in chiaro

La finale sarà trasmessa in diretta su Sky, che detiene i diritti del torneo. I canali di riferimento saranno:

Sky Sport Uno

Sky Sport Tennis

La copertura sarà completa, con pre‑partita, analisi tecniche e collegamenti dal campo. Per quanto riguarda la diretta in chiaro, al momento non c’è una conferma ufficiale, ma Tv8 potrebbe trasmettere la finale come già accaduto in altre occasioni. La possibilità resta aperta, ma non è garantita: sarà necessario attendere un annuncio nelle ore precedenti al match.

La presenza in chiaro sarebbe un regalo per il pubblico generalista, che negli ultimi anni ha seguito con entusiasmo la crescita di Sinner, trasformandolo in uno dei volti più amati dello sport italiano.

Come vedere Sinner vs Zverev in streaming: tutte le piattaforme disponibili

Per chi preferisce seguire la finale in streaming, le opzioni sono diverse e tutte ufficiali. Gli abbonati Sky potranno utilizzare Sky Go, che permette di seguire la diretta su smartphone, tablet e computer. In alternativa, sarà possibile guardare il match su NOW, scegliendo il Pass Sport, oppure su Tennis TV, la piattaforma ufficiale dell’ATP che trasmette tutti i Masters 1000.

La qualità dello streaming dipenderà dalla piattaforma scelta, ma tutte garantiscono una copertura completa dell’evento, con immagini in alta definizione e commento dedicato. Al momento non è prevista una diretta streaming gratuita, né su tv8.it né su altre piattaforme in chiaro.

La finale di Madrid, quindi, sarà accessibile sia in tv sia online, con diverse modalità pensate per soddisfare ogni tipo di spettatore, dal tifoso occasionale al fan più appassionato.