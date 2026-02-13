Uomini e Donne, Gemma Galgani all’attacco di Tinì e Barbara: la dama riceve nuove critiche

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A Gemma Galgani non è proprio andato giù il fatto che Tinì Cansino e Barbara De Santi l’abbiano duramente attaccata a Uomini e Donne, nella puntata di ieri infatti si è scagliata contro di loro.

La dama in studio ha detto di non essere stata rispettata come persona e ci ha tenuto a precisare che questo è il suo modo di essere, non ha un copione e non si è creata un personaggio come hanno detto l’opinionista e la dama. Gemma Galgani si è sentita attaccata in un momento di grande fragilità e questo l’ha ferita davvero molto.

Gemma Galgani contro Barbara e Tinì a Uomini e Donne: la dama e l’opinionista rincarano la dose in studio

La dama torinese ha dovuto fare i conti con dure critiche e attacchi, specie per il suo comportamento nei confronti di Mario. Lei ci ha tenuto a precisare che se continua a credere nel rapporto con Lenti è perché è stato lui a darle la possibilità di farlo, specie quando ha detto che la porta è aperta. La De Santi le ha detto che sembra finta nella situazione con Mario, le ha anche detto che stava facendo la vittima da mezz’ora e che si era stancata.

Dopo aver dato della falsa a Barbara De Santi ha attacco anche Tinì Cansino dicendole che l’ha azzannata mentre stava vivendo un complicato momento, questa la replica dell’opinionista: “Bla, bla, bla. Io non torno indietro, tu ti sei dimenticata che sei qua per cercare l’amore, ma ti sei persa nella Gemma personaggio“.